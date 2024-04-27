Маск поинтересовался у Белого дома, что для него значит победа Украины

Предприниматель и инженер Илон Маск поинтересовался, как Соединенные Штаты представляют себе победу Украины.

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— Как выглядит эта победа, — написал миллиардер на своей странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон верит в победу Киева в конфликте.

Также предприниматель сравнил идею вступления Украины в Североатлантический альянс с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

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Илон Маск ранее заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий и рискует лишиться доступа к Черному морю. Также предприниматель отметил, что год назад советовал ВСУ перейти на оборонительную позицию, «укрепиться», даже если это трудно на территории без естественных природных барьеров.

В феврале миллиардер осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину сопоставима с преступной халатностью. По его словам, пора «остановить мясорубку», имея в виду помощь Украине.