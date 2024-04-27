В Сеуле допустили нормализацию отношений с Москвой по окончании СВО

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин считает, что отношения республики с Россией могут восстановиться до прежнего уровня, когда завершится конфликт на Украине.

По его словам, отношения между странами ухудшились из-за "особых обстоятельств" - ситуации на Украине.

"На данный момент поддерживается на определенном уровне подход, согласно которому отношения с Россией остаются под контролем и идет подготовка к тому, что будет после войны на Украине", - сказал Чан Хо Чжин в интервью телеканалу KBS.

"Если на международной арене не будет новых внешних факторов, таких как ускорение разделения на блоки, то после войны на Украине отношения Республики Корея и России могут восстановиться", - отметил директор управления.

Баланс взаимных опасений

Чиновник заявил, что между Москвой и Сеулом установилась "ситуация, при которой стороны благодаря некому балансу взаимных опасений обладают чем-то похожим на рычаги" влияния. По его словам, "красными линиями" для России выступают прямые поставки вооружений на Украину, для Сеула - передача российских военных технологий КНДР. "Мы знаем, что и мы можем сделать нечто нежелательное для России", - пояснил он.

Как информирует KBS, Чан Хо Чжин повторил утверждения о том, что Россия якобы получила из КНДР боеприпасы и ракеты, но заявил, что ответные поставки России носили "довольно ограниченный" характер. По его словам, Москве "известно о тех вещах, которые вызывают наибольшую обеспокоенность" у Южной Кореи.

МИД РФ неоднократно опровергал утверждения о якобы имеющем место военном сотрудничестве с Пхеньяном в нарушение резолюций СБ ООН.

"России не нравится, что мы выступили вместе с международным сообществом после начала войны на Украине, но [в Москве] не думают о том, чтобы полностью отказаться от корейско-российских отношений", - предполагает начальник управления.

По его словам, российские власти "сами понимают, с кем им в конечном счете сотрудничать - с Северной или Южной Кореей", и поэтому Москве следует "сохранять этот баланс".