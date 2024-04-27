В ЕС заподозрили одну из крупнейших стран мира в практике торговли органами

Член Европарламента (ЕП) от Словакии Мириам Лексманн заподозрила Китай в практике принудительного донорства органов. О том, что одна из крупнейших стран мира, возможно, имеет отношение к торговле органами, евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст ее письма.

© Lenta.ru

«В 2021 году группа специальных докладчиков ООН и экспертов по правам человека опубликовала совместное письмо китайскому правительству относительно заслуживающих доверия утверждений о принудительном донорстве органами в Китае. В следующем году парламент также принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность по поводу принудительного донорства органами в Китае и призвал "соответствующие учреждения в государствах-членах оценить и пересмотреть условия своего сотрудничества с китайскими учреждениями в области трансплантологии, исследований и подготовки кадров"», — говорится в письме Лексманн.

Это, в сочетании с запуском New Horizon («Новые горизонты» -- прим. «Ленты.ру») -- совместной программы ЕС и Китая в сфере обучения трансплантологии, почетным гостем которой является китайский хирург-трансплантолог профессор Шусен Чжэн, обвиняемый в причастности к принудительному донорству органами, -- вызвало обеспокоенность по поводу того, соответствует ли такое распределение финансирования ценностям ЕС — Мириам Лексманн, член Европарламента от Словакии.

Так, по мнению члена ЕП, фонды ЕС, вероятно, непреднамеренно поддерживали практику принудительного донорства органов. В связи с этим она задает ЕК следующие вопросы: «Какие механизмы существуют для предотвращения соучастия ЕС в принудительном донорстве органами при финансировании медицинского сотрудничества со странами, не входящими в ЕС? Будет ли Еврокомиссия расследовать какие-либо финансируемые ЕС медицинские программы, которые могут способствовать принудительному донорству органами?».

Ранее члены ЕП от Польши Анна Фотыга и Косма Злотовский заподозрили КНР в планах злоупотреблять результатами исследований в сфере генетики с целью редактировать геном китайских солдат, а также модифицировать вирусы.