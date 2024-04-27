В Индии обратили внимание на отсутствие Залужного в публичном пространстве

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели. На это обратили внимание в сюжете индийского телеканала WION.

Телеведущая отметила, что Киев планировал назначить Залужного послом Украины в Великобритании, однако его никто не видел в последние недели.

Также были предположения, что генерала ликвидировали вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами. Журналистка задалась вопросом, что все же произошло с Залужным, где он сейчас находится.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста ВСУ, на его место был назначен Александр Сырский.

Зеленский резко обратился к Западу с одним требованием

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский говорил, что генерал сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении.