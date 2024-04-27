СМИ рассказали о «подозрительном исчезновении» Залужного

Телеканал WION рассказал, что бывший глава ВСУ Валерий Залужный исчез. По данным канала, Залужного, «главного политического соперника» Владимира Зеленского, никто не видел уже несколько недель.

Бывший командующий украинский армией, который должен стать послом страны в Лондоне, «подозрительно отсутствует в поле зрения общественности», отмечает WION. Ранее появлялись сообщения и его гибели или о тяжелом ранении.

8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку, его место занял Александр Сырский, бывший командующий Сухопутных войск ВСУ.

Зеленский резко обратился к Западу с одним требованием

СМИ писали, что напряженность в отношениях Зеленского и Залужного достигла пика после интервью генерала журналу The Economist. Залужный тогда заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Также он рассказал о «тупиковой» ситуации в конфликте, отметив, что Украина проиграет, если Россия продолжит наращивать свою военную мощь.

Позже в СМИ появилась информация, что офис Зеленского запретил главам украинских регионов общаться с Залужным, опасаясь, что глава ВСУ в будущем станет конкурентом Зеленского на выборах. В декабре 2023-го Залужный заявил, что в кабинете, где он планировал работать, было найдено прослушивающее устройство.

В начале марта украинский МИД назначил Залужного послом Украины в Великобритании. 24 апреля в Киеве сообщили, что Лондон согласовал кандидатуру Залужного.