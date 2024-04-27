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СМИ рассказали о «подозрительном исчезновении» Залужного

Телеканал WION рассказал, что бывший глава ВСУ Валерий Залужный исчез. По данным канала, Залужного, «главного политического соперника» Владимира Зеленского, никто не видел уже несколько недель.

СМИ рассказали о «подозрительном исчезновении» Залужного
© globallookpress.com

Бывший командующий украинский армией, который должен стать послом страны в Лондоне, «подозрительно отсутствует в поле зрения общественности», отмечает WION. Ранее появлялись сообщения и его гибели или о тяжелом ранении.

8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку, его место занял Александр Сырский, бывший командующий Сухопутных войск ВСУ.

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СМИ писали, что напряженность в отношениях Зеленского и Залужного достигла пика после интервью генерала журналу The Economist. Залужный тогда заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Также он рассказал о «тупиковой» ситуации в конфликте, отметив, что Украина проиграет, если Россия продолжит наращивать свою военную мощь.

Позже в СМИ появилась информация, что офис Зеленского запретил главам украинских регионов общаться с Залужным, опасаясь, что глава ВСУ в будущем станет конкурентом Зеленского на выборах. В декабре 2023-го Залужный заявил, что в кабинете, где он планировал работать, было найдено прослушивающее устройство.

В начале марта украинский МИД назначил Залужного послом Украины в Великобритании. 24 апреля в Киеве сообщили, что Лондон согласовал кандидатуру Залужного.

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