Молдавию примут в Европейский союз (ЕС) только в том случае, если все население страны объявит себя румынами. Такое условие назвал спикер республиканского парламента Игорь Гросу в эфире национального телевидения, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдова».

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Он подчеркнул, что все жители Молдавии являются румынами. Этот факт, по словам парламентария, подчеркнут в Конституции.

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«Мы должны говорить с гордостью, мы должны показать что знаем кто мы, если хотим быть приняты в большую европейскую семью», — заявил Гросу.

Ранее стало известно о том, что молдавские политические силы, находящиеся в оппозиции и настроенные дружественно по отношению к России, испытывают серьезное давление со стороны правительства страны. Центральные власти Молдавии целенаправленно создают негативный и неправильный образ жителей Гагаузии, которые якобы отказываются от европейского пути страны.