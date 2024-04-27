Лукашенко пригласил президента ЮАР посетить Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил южноафриканского коллегу Сирила Рамапосу посетить Белоруссию.

"С учетом большого потенциала дальнейшей интенсификации связей Минска и Претории в самых разных отраслях подтверждаю готовность принять вас с визитом на нашей гостеприимной земле, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества и согласовать совместные планы на будущее", - говорится в распространенном пресс-службой белорусского президента поздравлении Лукашенко Рамапосе с национальным праздником ЮАР - Днем Свободы.

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По словам белорусского лидера, после того, как 30 лет назад народ ЮАР "победила постыдное явление апартеида, окончательно добилась справедливого отношения к гражданам, права для всех выбирать судьбу своей страны", южноафриканское государство "воплощает в себе идеалы суверенного равенства, многополярности, устойчивого развития, региональной интеграции и одинаковых возможностей для участников международных отношений".

Лукашенко отметил, что три последних десятилетия Белоруссия и Южная Африка, имея похожие идеалы и цели, поддерживали друг друга на многосторонних площадках, развивали торговлю, промышленную и научную кооперацию, расширяли контакты между бизнесменами. Президент Белоруссии пожелал Рамапосе отличного здоровья, долголетия и новых успехов, а дружественному народу Южной Африки - мира и благополучия.