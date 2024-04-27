Пока вы спали: проблема со счетами россиян во Франции и атака хуситов на британское судно

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© EPA/TACC

ВС США сообщили о повреждениях судна, атакованного хуситами

Британское судно Andromeda Star получило повреждения в результате атаки хуситов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Судно было атаковано мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах".

Они запустили три противокорабельных баллистических ракеты из подконтрольных им районов Йемена в Красное море. В результате британское судно под панамским флагом получило незначительные повреждения. Сообщается, что несмотря на это, корабль продолжил движение.

В России обсуждается исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

В Минфине решили изменить условия выдачи льготной ипотеки, сообщает ТАСС.

Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал, что ведомство хочет привязать возможность взять льготную ипотеку к доходу заемщиков. Так, если зарплата заемщика, например, составляет 500 тыс. рублей, предполагается что он сможет заплатить полную рыночную ставку за жилье, без льготной ипотеки.

Поляки заблокировали помощь ВСУ

На границе польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые перевозили на родину автомобили для нужд ВСУ. Об этом сообщают РИА новости.

По словам очевидцев, украинцы везли примерно 20 автомобилей. Часть из них предназначалась для ВСУ. Известно, что эта ситуация произошла на пограничном пункте «Зосин — Устилуг».

Посол РФ заявил, что россиянам во Франции закрывают и не открывают счета

Посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что у россиян возникают проблемы во Франции из-за закрытия счетов. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью газете «Известия» он рассказал, что французы закрывают и не дают открывать новые счета гражданам Российской Федерации. Из-за чего у последних возникают проблемы как с жильем, так и в других сферах жизни. По словам Мешкова, эта ситуация стала серьезным вызовом для посольства.

Более десяти БПЛА ВСУ нейтрализованы в Краснодарском крае

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, над регионом подавили порядка 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщает RT.

БПЛА успели уничтожить и перехватить над Славянским, Северским и Кущевским районами Краснодарского края.

Пострадавших и жертв в результате атаки нет.