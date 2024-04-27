В КНР возмутились американскими санкциями против страны из-за Украины

Вашингтон должен прекратить без разбора вводить ограничения в отношении китайских компаний под предлогом их предполагаемых связей с российским военно-промышленным комплексом. Об этом заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на пресс-конференции по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Китай не является инициатором украинского кризиса и не является одной из его сторон, - сказал он. - США должны прекратить клеветать и оказывать давление [на КНР], а также прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний".

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Дипломат добавил, что Китай не подливает масла в огонь конфликта на Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил обеспокоенность в связи с поддержкой России, которую якобы оказывает Китай. Озабоченность главы американского внешнеполитического ведомства касалась "поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы".

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном отметил, что Пекин и Вашингтон вправе самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров.