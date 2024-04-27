Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

Украина отказалась от заключения мира с Россией на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года из-за новых требований, выдвинутых Москвой, на которые Киев не согласился. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники.

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Среди условий Москвы, на которые не согласился Киев, названо требование сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, а также снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.

Как стало известно Die Welt от участников переговорной делегации со стороны Украины, даже сегодня, спустя более чем два года конфликта, сделка по-прежнему кажется выгодной. «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — заявил один из членов делегации.