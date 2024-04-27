Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

Украина в апреле 2022 года отказалась от заключения мира с Россией из-за ряда условий, в том числе из-за требования сделать русский язык вторым государственным. Об этом со ссылкой на проект соглашения и украинские источники пишет газета Die Welt.

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Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены.

По данным издания, Киев весной 2022 года находился «в более сильной переговорной позиции, чем сейчас» и стороны были близки к заключению мирного соглашения. Однако

Украина в итоге отказалась сделать русский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции и иски в международные суды, а также запретить нацизм законодательно.

Также Россия якобы настаивала на том, что Украина должна была соблюдать постоянный нейтралитет, то есть отказаться от стремления вступить в НАТО. Еще одним из условий Москвы был отказ Киева от производства и получения ядерного оружия.

При этом украинские источники в дипломатических кругах заявили газете, что стороны действительно хотели найти решение весной 2022 года.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — признал бывший член украинской переговорной делегации.

Напомним, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».