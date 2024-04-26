Politico: спикер Джонсон выполнил требование Зеленского по помощи ВСУ

Спикер Майк Джонсон выполнил обещание по помощи Украине, данное Зеленскому в декабре. Об этом сообщили люди знакомые с ходом переговоров.

© Ura.Ru

«Зеленский дал понять, как долго еще его страна сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников — март или апрель. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — пишет Politico.

Помогая Украине Джонсон поставил на кон свое спикерство в Палате представителей. По словам приближенных к нему людей, встреча с Зеленским заставила его принять решение, отправить на Украину больше оружия.

Не смотря на выделенную помощь, в Америке уже считают, что ее не хватит. Об этом заявила спикер Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, пишет «Национальная служба новостей».