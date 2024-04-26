МИД Турции подтвердил перенос визита Эрдогана в США

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Об этом заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, пишет РИА Новости.

По его словам, запланированный на 9 мая визит турецкого лидера в Соединенных Штаты был перенесен на более поздний срок из-за несостыковки в графиках. Он добавил, что диалог на высоком уровне между странами будет продолжен.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Эрдоган отменил визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, Анкара в ближайшее время объявит новую дату официального визита турецкого лидера.