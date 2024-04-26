Джордж Сорос и его крайне левые сторонники платят агитаторам, которые разжигают взрыв радикальных антиизраильских протестов в университетах по всем Соединенным Штатам. По состоянию на утро пятницы они охватили около сорока ведущих вузов Америки.

Протесты, начавшиеся на прошлой неделе, когда студенты захватили лужайку кампуса Морнингсайд-Хайтс Колумбийского университета, распространились по всей стране. Однотипные палаточные городки были установлены в различных высших учебных заведениях, в том числе в Гарварде, Йельском университете, Беркли в Калифорнии, университете штата Огайо и Эмори в Джорджии. При этом все они организованы отделениями финансируемой Соросом организации "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), сообщает The New York Post. В трех учебных заведениях протесты поощряются хорошо оплачиваемыми радикалами, которые являются "соратниками" финансируемой Соросом группы под названием "Кампания США за права палестинцев" (USCPR).

Сорос - архитектор бархатных революций и акций, направленных против тогдашнего президента США Дональда Трампа, вложивший миллионы долларов в выборные компании прокуроров по всей Америке, щедро платит организаторам и агитаторам антиизраильских акций. Еврей по происхождению, который, по словам миллиардера Илона Маска, "ненавидит человечество" и хочет разрушить ткань цивилизации, всячески стимулирует усилия студентов в резкой критике действий правительства Биньямина Нетаньяху.

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Полиция задержала десятки пропалестинских активистов у Нью-Йоркского университета / Авторы: Thomson Reuters

USCPR предоставляет до 7800 долларов своим стипендиатам из местных сообществ и от 2880 до 3660 долларов "стипендиатам" из кампусов в обмен на то, что они тратят восемь часов в неделю на организацию "кампаний, проводимых палестинскими организациями". Их обучают "подниматься и совершать революцию". Радикальная группа с 2017 года получила не менее 300 тысяч долларов от Фонда Сороса "Открытое общество" (признан нежелательной организацией на территории РФ), а также - 355 тысяч долларов от Фонда братьев Рокфеллер с 2019 года.

Самым известным из стипендиатов является Малак Афане из Беркли, сопрезидент организации "Студенты-юристы Беркли за правосудие в Палестине". На этой неделе она неоднократно выступала на антиизраильской акции протеста в университете. Она получила известность, когда ворвавшись в дом декана юридической школы университета Беркли, выкрикивала антиизраильские лозунги, а затем обвинила жену декана в нападении на нее, когда та попросила Афане уйти.

Деньги Сороса и его сторонников сыграли решающую роль в протестах в Колумбийском университете, которые положили начало национальным антиизраильским акциям. В прошлую среду три группы установили палаточный городок на лужайке "Колумбийки": "Студенты за справедливость в Палестине", "Еврейский голос за мир" и "В течение нашей жизни". В "Лагере солидарности Газы" студенты спят в палатках, наслаждаются доставленными пиццей и кофе, а также бесплатными сэндвичами, органическими чипсами из тортильи и цыплятами-гриль.

Все три организации получили деньги от групп, связанных с Соросом. Фонд братьев Рокфеллеров также предоставил деньги для одной из организаций. Его возглавляет Джозеф Пирсон, а в его совет директоров входит Дэвид Рокфеллер-младший, член нефтяной династии в четвертом поколении. Некоммерческая организация жертвует деньги на "устойчивое развитие" и "миротворчество". Кроме того, вышедшая на пенсию инвестиционный банкир Феличе Гельман, отдавшая заработанное на Уолл-стрит свое состояние пропалестинским организациям, финансировала все три группы.

Анализ The Post показывает, как деньги Сороса и Гельмана попали к студентам через сеть некоммерческих организаций, которые помогают скрыть их вклады. Сорос пожертвовал миллиарды фондам "Открытое общество", которыми сейчас управляет его сын Александр, а его партнером является Хума Абедин, главный помощник Хиллари Клинтон и бывшая жена скандального экс-конгрессмена Энтони Вайнера. Абедин рассталась с ним после того, как его поймали на сексе с несовершеннолетней девочкой.

В свою очередь, "Открытое общество" выделило более 20 миллионов долларов Tides Foundation, прогрессивной некоммерческой "фискальной спонсорской организации", которая затем направляет деньги более мелким группам. В их число входит "Еврейский голос за мир", который в период с 2017 по 2022 год получил 650 000 долларов от "Открытого общества" Сороса. В число советников группы входят академик Ноам Хомский и писательница-феминистка левого толка Наоми Кляйн.