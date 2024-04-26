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Глава Гагаузии Гуцул потребовала уволить главу МВД и полиции Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала к отставке руководителей МВД и полиции Молдавии в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева, где, по ее словам, произошло унижение граждан. Об этом Гуцул заявила на фоне задержаний местных делегатов, вернувшихся из Москвы.

Гуцул потребовала уволить главу МВД и полиции Молдавии
© globallookpress.com
«Хочу прокомментировать то, что случилось несколько дней назад, какому унижению и психологическому давлению подверглись люди в аэропорту Кишинева. Хотела бы сказать министру внутренних дел и главе гениспектората полиции, что они должны подать в отставку. Они не должны были допустить такого отношения к своим гражданам», — заявила Гуцул, слова которой приводит РИА Новости.

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из России с Гуцул, объявлена эвакуация

Гуцул выразила свое недовольство после рабочего визита в России, где она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и стала исполнительным секретарем нового блока «Победа-Виктория». Ситуация в аэропорту Кишинева, по мнению Гуцул, стала примером неправильного обращения с гражданами и требует реакции со стороны высших должностных лиц.