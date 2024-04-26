Гуцул потребовала уволить главу МВД и полиции Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала к отставке руководителей МВД и полиции Молдавии в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева, где, по ее словам, произошло унижение граждан. Об этом Гуцул заявила на фоне задержаний местных делегатов, вернувшихся из Москвы.

«Хочу прокомментировать то, что случилось несколько дней назад, какому унижению и психологическому давлению подверглись люди в аэропорту Кишинева. Хотела бы сказать министру внутренних дел и главе гениспектората полиции, что они должны подать в отставку. Они не должны были допустить такого отношения к своим гражданам», — заявила Гуцул, слова которой приводит РИА Новости.

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из России с Гуцул, объявлена эвакуация

Гуцул выразила свое недовольство после рабочего визита в России, где она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и стала исполнительным секретарем нового блока «Победа-Виктория». Ситуация в аэропорту Кишинева, по мнению Гуцул, стала примером неправильного обращения с гражданами и требует реакции со стороны высших должностных лиц.