Муж главы Гагаузии потерял связь с супругой после ее прилета в Кишинев

Муж главы Гагаузской автономии Артем Гуцул сообщил РИА Новости, что его супругу Евгению Гуцул после прилета в Молдавию могли отправить на тщательный досмотр, связи с ней нет.

Гуцул предположил, что его жену отправили на тщательный досмотр, но он отметил, что не может этого утверждать, так как не может связаться с супругой.

Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В зале ожидания аэропорта в ожидании ее прилета собрались родственники и сторонники Гуцул, полиция усилила контроль как внутри, так и снаружи здания.

До этого Гуцул заявила, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою третью поездку в Россию.

22 апреля лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву.

Ранее оппозиция Молдавии прокомментировала уголовное преследование главы Гагаузии.