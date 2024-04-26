Большинство американцев считают, что Трамп победит на выборах

Большинство граждан США считают, что победу на президентских выборах в ноябре одержит бывший американский глава Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

Как объяснили исследователи, в этот раз вместо того, чтобы спросить, кого бы респонденты хотели видеть победителем выборов, у них поинтересовались, кто, по их мнению, действительно победит. 56% участников опроса сказали, что Трамп скорее всего одержит победу над действующим президентом США Джо Байденом.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 процентных пункта. Исследование проводилось 11, 14 и 15 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.

Согласно опубликованным 25 апреля результатам опроса исследовательской службы Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll), Байден и Трамп сравнялись по уровню поддержки и получили бы одинаковое количество голосов избирателей на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.