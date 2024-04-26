В Великобритании вновь занялись подготовкой похорон Карла III

Букингемский дворец вновь активно разрабатывает план на случай смерти короля Карла III, пишет издание The Daily Beast, ссылаясь на свои источники.

Один из бывших придворных на условиях анонимности подтвердил, что план в настоящее время активно обновляют. По его словам, это ожидаемо, учитывая диагноз монарха.

Другой источник отметил, что серьезное планирование похорон короля началось уже на следующий день после похорон королевы Елизаветы II.

При этом в пресс-службе Букингемского дворца указали, что Карл III уже в ближайшее время вернется к своим публичным обязанностям после периода лечения и восстановления от онкологического заболевания. Кроме того, в июне королевская чета может принять императора Японии Нарухито и императрицу Масако.

В начале 2024 года стало известно, что у Карла III нашли рак. Ранее о существовании плана на случай смерти короля сообщало Daily Express. Документ, по их данным, содержит сведения о том, как оповестят общественность о смерти монарха и информацию о том, что будет происходить в течение 10 дней после его смерти и куда будет доставлен гроб.