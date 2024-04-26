В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из России с Гуцул, объявлена эвакуация

После посадки рейса с главой Гагаузии в аэропорту Кишинева объявили эвакуацию

В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию. Это произошло после того, как сюда прибыл рейс из Стамбула, на котором в Молдавию прибыла глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гуцул заявила, что Кишинев готов пожертвовать суверенитетом

Отмечается, что всех находящихся внутри просят покинуть зал ожидания. Как заявил муж Гуцул, главу автономии могли отправить на тщательный досмотр. При этом мужчина не может связаться с женой, поэтому не знает точно, что с ней происходит. Кроме того, сотрудники аэропорта не смогли объяснить причины эвакуации журналистам.

Напомним, что несколько дней назад Гуцул присутствовала на съезде молдавских оппозиционных политиков и общественников, который прошел в Москве. Позже она заявила, что ее визит в Россию вызвал «большие волнения» в Молдавии.