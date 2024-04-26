Стало известно о влиянии завещания принца Гарри на его жизнь в США

Британский принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл давно перебрался жить в Соединенные Штаты Америки и даже провозгласил себя резидентом этой страны. Однако, по мнению американских иммиграционных адвокатов, монаршей особе будет проблематично получить официальное гражданство.

© twitter/KensingtonRoyal

Соответствующее заявление сделал таблоид Daily Mail.

— Иммиграционные ведомства будут искать любые признаки того, что герцог Сассекский продолжает считать своей родиной именно Великобританию, куда может однажды вернуться. Даже строка в его завещании, гласящая о намерении быть похороненным в британской земле, может сработать против него, — пояснили юристы.

В комментарии DM юристы пояснили, что для законного пребывания в США принцу Гарри необходимо обзавестись либо видом на жительство, либо долгосрочной визой. Но в его случае сделать это будет непросто.

Принц Гарри всегда отличался не самым прилежным поведением, из-за чего не раз в королевской семье случались скандалы. На днях он объявил, что является резидентом Соединенных Штатов, хотя прежде, конечно, был гражданином Великобритании.