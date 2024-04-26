В Белом доме готовился заговор против пресс-секретаря Байдена

Осенью 2023 года главные помощники президента США Джо Байдена тайно разработали план по замене пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер путем получения поддержки влиятельных политиков, чтобы "выставить ее за дверь президентской резиденции", сообщает со ссылкой на осведомленные источники The New York Post (NYP).

Жан-Пьер вошла в историю в мае 2022 года, став первым чернокожим и первым открытым представителем ЛГБТ (международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России), занявшим эту должность. При этом, она выработала раздражающую многих привычку читать готовые ответы репортерам на своих регулярных брифингах. Оппоненты посчитали, что невнятные ответы на вопросы журналистов, "без бумажки", причиняют вред предвыборной компании 81-летнего Байдена по переизбранию президентом США.

Руководитель отдела коммуникаций Белого дома Анита Данн, жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра, рассказала коллегам, что решила позвонить видным демократам, чтобы те смотли объяснить 49-летней Жан-Пьер, что "ей настало время двигаться дальше", сообщили источники газеты. Данн утверждала, что глава администрации Белого дома Джефф Зиентс знал и поддерживал схему с целью вытеснить Жан-Пьер из Западного крыла.

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"Была попытка привлечь к себе людей со стороны, которых Карин знает и которым доверяет, поговорить с ней о том, почему ее отставка прошлой осенью имела бы большой смысл для нее и ее карьеры", - сказал источник, назвав это "попыткой побудить ее идти дальше".

Жан-Пьер, добавил собеседник, "на тот момент проработала на своем посту полтора года, что является довольно стандартным сроком пребывания в должности для пресс-секретаря". Предшественница Жан-Пьер, Джен Псаки, проработала пресс-секретарем почти 16 месяцев, прежде чем уйти и устроиться на работу ведущей и аналитиком на телеканале MSNBC.

Между тем, отметили источники NYP, с того момента, как Карин Жан-Пьер получила работу пресс-секретаря, она довольно настойчиво и последовательно говорила людям, что собирается остаться на своем месте до выборов президента в ноябре этого года. Хотя Жан-Пьер никуда не собирается уходить, проблемы, которые привели к неудавшейся комбинации Данн, остаются: оба источника говорят, что пресс-секретарь слишком полагается на готовые записи и часто оказывается не в состоянии дать отпор и оперативно среагировать на острые вопросы журналистов.

"У Карин нет понимания проблем, и она читает подготовленный для нее документ слово в слово", - сказал второй источник, добавив, что ситуация усугубляется тем, что "она думает, что делает потрясающую работу". "Она не разбирается в проблемах и не тратит время на обучение, - сказал он. - Израиль и сектор Газа являются прекрасным примером. Джен Псаки звонила людям, чтобы почувствовать себя достаточно хорошо осведомленной, чтобы пойти на брифинг".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил NYP, что эти утверждения совершенно ложны, а Карин Жан-Пьер "тратит четыре часа на подготовку к брифингу каждый день". В декабре, вскоре после того, как слух о плане Данн распространился в Белом доме, Жан-Пьер получила и отклонила предложение стать президентом EMILYs List, крупной демократической группы, которая собирает деньги для женщин-кандидатов, поддерживающих расширение прав на аборт. Когда в феврале NBC News сообщила об этом предложении, то Жан-Пьер решительно заявила группе, что она "предана президенту" и "никуда не уйдет". Со своей стороны Байден всецело доверяет пресс-секретарю, и, как пояснили собеседники, не намерен делать кадровые перестановки в своем ближайшем окружении до выборов президента.

Ранее газета Washington Post отмечала возросшее значение представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби в качестве соведущего брифингов в Белом доме вместе с Жан-Пьер. 60-летний Кирби, которого журналисты широко уважают как ценный источник информации, попросил указать, кто задает ему вопросы на брифингах, но Жан-Пьер не согласилась позволить ему это сделать. Именно он рассматривается определенными центрами силы в Белом доме как вероятный сменщик Жан-Пьер на посту пресс-секретаря Байдена.