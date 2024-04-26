Блинкен изменил свое мнение о поставках оружия Китая в Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Китай не осуществляет поставки оружия и военной техники России.

"Китай сейчас не занимается поставкой России вооружений для применения на Украине <...>", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в интервью Национальному общественному радио США (NPR) в Пекине, где он находится с визитом.

При этом Блинкен утверждал, что КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов <...>" для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его мнению, Китай поставляет России "станки, микроэлектронику, оптику и другие товары, которые идут прямо на массовое производство боеприпасов, оружия, танков, [другой] бронетехники, направляемых на Украину".

Блинкен заявил, что США опасались применения РФ ядерного оружия в 2023 году

В связи с этим он вновь предупредил, что Вашингтон готов применить против китайской стороны новые рестрикции и санкции в случае продолжения деятельности, которая, по мнению администрации США, поддерживает ОПК России.

"Мы готовы сделать больше, если Китай не готов действовать, чтобы ограничить эту деятельность. <...> Есть другие меры, которые мы полностью готовы принять. Как я сказал ранее, если Китай не будет действовать, то это сделаем мы", - подчеркнул Блинкен.

На брифинге в преддверии визита Блинкена в Китай представитель МИД КНР указал на то, что США не должны очернять нормальные отношения между Китаем и Россией. В китайском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, а сообщения якобы о поставках Китаем оружия в РФ не соответствуют действительности.