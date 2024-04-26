У подозреваемых в шпионаже для РФ в Германии обнаружили БПЛА

При обыске у подозреваемых в шпионаже в пользу России в Германии обнаружили беспилотники. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

Также у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и фотоаппараты. Правоохранители выясняют, использовались ли они для слежки за потенциальными объектами диверсий в Германии. Предполагается, что одной из таких целей могла стать американская база в городе Графенвер.

Ранее Генпрокуратура Германии заявила о задержании двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России. В ведомстве указали, что они оба являются выходцами из бывших СССР, которые репатриировались ФРГ в 1990-х годах. В связи с этим в МИД Германии вызвали посла РФ Сергея Нечаева, где ему не привели никаких доказательств по этому делу. При этом в России отметили, что не оставят без последствий «любые недружественные действия» в свой адрес.