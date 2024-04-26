В Молдавии ввели голосование по почте

Парламент Молдавии принял закон о почтовом голосовании на выборах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте законодательного органа страны.

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Закон предполагает введение голосования по почте для живущих за рубежом граждан Молдавии. Первоначально право голосовать по почте должны были получить только живущие в США и Канаде граждане, ко второму чтению в список включили также Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.

«Голосование по почте будет невозможно в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения свободных и справедливых выборов», — утверждается в сообщении.

В свою очередь, оппозиция обвинила правящую Партию действия и солдиарности в намерении сфальсифицировать таким образом результаты предстоящих осенью президентских выборов.

19 апреля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что выборы президента пройдут вместе с референдумом о вступлении в ЕС 20 октября.