Литва выразила протест Минску

Литва выразила протест Белоруссии из-за заявлений официальных лиц республики о планах подготовки атаки беспилотниками по Минску. Об этом пишет ТАСС.

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«В МИД был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена соответствующая нота протеста», — заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Вильнюс не планировал никаких враждебных действий против белорусской стороны.

В попытке атаковать дронами предприятия в Минске обвинил Литву председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, белорусские спецслужбы смогли предотвратить атаку.