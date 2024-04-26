Литва выразила протест Минску из-за заявлений о планах атаки беспилотниками
Литва выразила протест Белоруссии из-за заявлений официальных лиц республики о планах подготовки атаки беспилотниками по Минску. Об этом пишет ТАСС.
«В МИД был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена соответствующая нота протеста», — заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что Вильнюс не планировал никаких враждебных действий против белорусской стороны.
В попытке атаковать дронами предприятия в Минске обвинил Литву председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, белорусские спецслужбы смогли предотвратить атаку.
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