Блинкен заявил, что США опасались применения РФ ядерного оружия в 2023 году

Вашингтон в 2023 году опасался "потенциального применения" Москвой ядерного оружия. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине.

"Год назад мы опасались, что Россия потенциально применит ядерное оружие <...>", - сказал он.

При этом, по его утверждению, в той ситуации якобы был важен голос Китая, "чтобы увести Россию в сторону от этой идеи".

Госсекретарь затронул эту тему в контексте роли, которую Вашингтон определяет для Пекина в выполнении антироссийских односторонних санкций Запада. Как заявил Блинкен, в контактах с китайской стороной он выразил озабоченности по поводу якобы имеющих место поставок из Китая в РФ товаров двойного назначения. Ранее Москва и Пекин неоднократно опровергали какие-либо поставки военного оборудования.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход "ядерный шантаж", поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этом участвовать не хочет. Он также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что президент России Владимир Путин никогда не угрожал ядерной бомбой, в отличие от Запада.