Трамп пообещал бороться за консерватизм и против коммунизма

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах продолжит сотрудничество с премьером Венгрии Виктором Орбаном и будет бороться за «господство консерватизма». Об этом сообщает РИА Новости.

О сотрудничестве с Орбаном Трамп высказался в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

Трамп заявил, что современные консерваторы «бесстрашно защищают свои ценности». По его мнению, они «выиграют битву за спасение цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов». Трамп выразил уверенность, что «господство консерватизма» будет восстановлено.

Трамп добавил, что на посту президента гордился своим сотрудничеством с Орбаном. По словам Трампа, и ему, и Орбану удалось справиться с нелегальной иммиграцией в своих странах, защитить традиции и «иудейско-христианские ценности».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Недавние опросы показали, что Трамп на два пункта опережает действующего президента, демократа Джо Байдена среди избирателей-миллениалов и зумеров, в то время как Байден лидирует среди избирателей 45 лет и старше.