Рада одобрила наказания украинцев за скрытую информацию о связях в РФ

Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий украинским компаниям увольнять работников, скрывших информацию о родственниках и связях в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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Законопроект вносит поправки в украинский кодекс законов о труде.

Если документ будет окончательно одобрен, украинские работодатели начнут требовать от сотрудников информацию об их связях с «физическими лицами, место постоянного проживания которых находится на территории России». ТАСС отмечает, что указать нужно будет и данные о родственниках, живущих в новых регионах РФ.

Юристы предупредили, что законопроект не ограничивает меры воздействия на работников, скрывших информацию о связях с россиянами. Это означает, что такие работники могут быть уволены.

После одобрения во втором чтении законопроект должен быть подписан спикером парламента и Владимиром Зеленским.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине массово увольняются и выезжают из страны женщины-фармацевты, опасающиеся мобилизации. На Украине ввели обязательный воинский учет для работниц медицинской сферы, включая врачей, медсестер и фармацевтов.