Британская контрразведка проверит ученых на благонадежность

Ученые, работающие в крупнейших университетах Великобритании, будут проверены службой безопасности на благонадежность из-за активизации Китая в сфере промышленного шпионажа. Об этом со ссылкой на главу британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума пишет газета The Times.

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Генеральный директор MI5 предупредил ректоров вузов, в том числе Кембриджского и Оксфордского университетов, что враждебные государства активно пытаются украсть технологии, которые могут «обеспечить их военные и коммерческие преимущества».

Службы безопасности королевства по итогам проверки пришли к выводу, что иностранные государства, такие как Китай, могут найти уязвимые места в сфере высшего образования Великобритании и попытаться украсть данные исследований. Такие действия «ставят под угрозу национальную безопасность» страны, говорится в статье.

Издание утверждает, что в Великобритании разрабатывается новая система проверок, которая позволит контрразведке расследовать деятельность ученых, прежде всего тех, кто имеет доступ к секретным исследованиям. Под пристальным вниманием окажутся научные сотрудники, работающие в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, синтетическая биология и квантовые технологии.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон собирается ввести санкции в отношении Китая из-за кибератак, которые по версии властей, совершили против членов парламента поддерживаемые Пекином хакеры. Также появилась информация, что британская королевская почта Royal Mail в рамках «экономической войны» оказалась наводнена поддельными марками из Китая. Это приводит к штрафам для британцев, которые купили подделку.