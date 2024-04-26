Глава МИД Германии тайно встречалась с генсеком НАТО

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок заметили выходящей с секретной встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщает Bild, она состоялась в ресторане отеля Telegraphenamt в Берлине и продлилась почти три часа.

Вечером в четверг, 25 апреля, фотограф издания заснял Бербок и Столтенберга, выходящих из ресторана в окружении семи офицеров службы безопасности. По информации издания, на переговорах речь шла о безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.

Сейчас Столтенберг продолжает оставаться в Германии, где готовится к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле. Он прибыл в Берлин из Польши, где встречался с премьер-министром Дональдом Туском и обсуждал меры сдерживания и обороны, а также дальнейшую поддержку Киева.

Ранее генсек НАТО назвал главной задачей для своего преемника сохранить единство альянса, выразив уверенность, что ему удастся это сделать. Сам Столтенберг должен покинуть пост в сентябре 2024 года.