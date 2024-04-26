Украинцы осаждают паспортный центр в Польше в надежде продлить документы

Граждане Украины осаждают паспортный центр в Варшаве в надежде получить документы несмотря на уклонение от службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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С утра в одном из торговых центров польской столицы, где расположен офис украинского госпредприятия «Документ», собралась толпа украинцев — преимущественно мужчин призывного возраста. У многих из них заканчивается или уже закончился срок действия паспорта: без него они не могут устроиться на работу, получить право на временное пребывание в Польше и выполнить иные административные процедуры.

У входа в офис висит объявление, что «по техническим причинам» выдача готовых документов в заграничных офисах приостановлена. В связи с «отсутствием необходимой биометрической идентификации» выдача паспортов возможна лишь детям в возрасте до 12 лет. При этом подача заявлений-анкет на оформление паспортов осуществляется в обычном режиме.

Стоящие в толпе люди объяснили, что не хотят возвращаться на Украину и принимать участие в боевых действиях. Некоторые из них несколько недель ждали своей очереди на подачу документов и приехали в Варшаву из других городов.

«Пусть Зеленский сам воюет, а у меня здесь семья», — сказал корреспонденту агентства один из мужчин.

Напомним, что 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Он вступит в силу с 18 мая. Ожидается, что нововведения позволят мобилизовать в Вооруженные силы Украины сотни тысяч украинцев для восполнения потерь личного состава.

Накануне МИД Украины потребовал от руководителей заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста. Исключением является оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.