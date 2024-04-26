Си Цзиньпин призвал США искать точки соприкосновения с Китаем

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заметил, что Пекин и Вашингтон должны оставаться партнерами и искать точки соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Блинкен прибыл в Пекин 24 апреля, его визит продлится до 26 апреля. Накануне глава Госдепартамента США призвал Китай к «честной экономической конкуренции». При этом, по данным СМИ, Блинкен намерен предупредить китайские власти о санкциях, которые могут отрезать некоторые местные банки от мировой финансовой системы, чтобы остановить поддержку российского военного производства Пекином.

Сегодня китайский лидер принял американского дипломата в Доме народных собраний в Пекине.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, и искать точки соприкосновения.

В свою очередь во время переговоров с главой МИД Китая Ван И госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность поддержкой Пекином Москвы, пишет Reuters.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отметил, что поездка Блинкена в Китай является попыткой расшатать связи Пекина и Москвы. По его словам, Вашингтон недоволен развитием российско-китайского сотрудничества. При этом дипломат уверен, что в КНР не станут заключать договоренностей с американскими властями в ущерб российским интересам.