Си Цзиньпин заявил о прогрессе в отношениях Китая и США
Отношения Китая и США достигли прогресса в последнее время, однако есть немало проблем, которые нужно решить. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как отметил Си Цзиньпин, его саммит с президентом США Джо Байденом в ноябре прошлого года в Сан-Франциско заложил основу для нынешних контактов.
"За последние несколько месяцев обе стороны, реализуя консенсус глав государств, поддерживали взаимодействие во всех областях и достигли позитивного прогресса. Однако остается еще немало проблем, которые необходимо урегулировать, еще есть пространство для приложения дальнейших усилий", - приводит слова главы государства Центральное телевидение Китая.