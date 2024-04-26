Си Цзиньпин заявил о прогрессе в отношениях Китая и США

Отношения Китая и США достигли прогресса в последнее время, однако есть немало проблем, которые нужно решить. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как отметил Си Цзиньпин, его саммит с президентом США Джо Байденом в ноябре прошлого года в Сан-Франциско заложил основу для нынешних контактов.