Украинцы начали осаждать паспортный центр в Польше

Украинские граждане осаждают паспортный центр в Варшаве, пытаясь забрать документы, несмотря на уклонение от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что в одном из торговых центров столицы Польши собралась толпа украинцев, которая в основном состоит из мужчин призывного возраста. Там расположен один из офисов украинского госпредприятия «Документ».

Как отмечается, у украинских граждан заканчивается или подходит к концу срок действия паспорта, без которого они не смогут трудоустроиться, открыть банковский счет и получить право пребывания в Польше. Из объявления у входа в офис следует, что выдача документов приостановлена «по техническим причинам».