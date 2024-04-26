Конфискация замороженных российских активов может сильно ударить по репутации стран Запада, несмотря на все попытки оправдать ее спасением Украины. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph, перевод статьи которого сделало «ИноTV».

Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ специальной военной операции на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Уже не первый месяц западные страны проводят консультации по поводу использования российских активов, настаивая, что они должны быть направлены на помощь Украине. По мнению аналитиков, теоретическая возможность конфискации существует.

Экономист рассказал о возможном ответе РФ на конфискацию ее активов на Западе

При этом в МИД РФ предупредили, что Москва использует все возможные механизмы и инструменты для ответа на конфискацию своих суверенных активов западными странами.

Запад пытается оправдать свои действия и выставить конфискацию активов благородным поступком ради спасения Украины, однако по факту это все равно будет «актом неприкрытого воровства», считают британские журналисты.

Если все же западные страны пойдут на такой шаг, то могут создать «крайне неудачный прецедент» и совершить ошибку, которая покажет как России, так и всему миру, что доверять им нельзя.

«Если вы собираетесь претендовать на высокие моральные принципы, важно быть последовательным (…) Запад легкомысленно пренебрегает своими собственными правилами, когда ему это выгодно, и при этом читает другим лекции о том, что они должны их соблюдать», - говорится в статье.

По мнению издания, в случае конфискации весь мир может посчитать, что «если Запад может так поступать с Россией, то он может так поступать с кем угодно».

Ранее Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов, в которые входит инициатива по конфискации замороженных активов России, а также об оказании военной помощи Украине.