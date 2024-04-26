На главу немецкой партии накричали из-за шпионского скандала

Немецкий политик Армин Лашет накричал на главу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу из-за шпионского скандала, связанного с членом партии Максимилианом Кра. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Во время телевизионного шоу Хрупалла попытался защитить своего однопартийца, заявив, что его вина еще не доказана.

«В случае подтверждения этих фактов господина Кра ждут понятные последствия», — сказал он. «В Федеративной Республике Германия никогда не было такого уровня измены. Пожалуйста, не держите нас и немецкий народ за дураков!» — эмоционально ответил ему бывший председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Лашет.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника Кра Цзянь Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Позднее в отношении Кра прокуратура начала два предварительных расследования. Они связаны с «возможным получением денежных выплат из-за границы», в частности, из России и Китая.