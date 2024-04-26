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На главу немецкой партии накричали из-за шпионского скандала

Немецкий политик Армин Лашет накричал на главу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу из-за шпионского скандала, связанного с членом партии Максимилианом Кра. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

На главу немецкой партии накричали из-за шпионского скандала
© globallookpress.com

Во время телевизионного шоу Хрупалла попытался защитить своего однопартийца, заявив, что его вина еще не доказана.

«В случае подтверждения этих фактов господина Кра ждут понятные последствия», — сказал он. «В Федеративной Республике Германия никогда не было такого уровня измены. Пожалуйста, не держите нас и немецкий народ за дураков!» — эмоционально ответил ему бывший председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Лашет.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника Кра Цзянь Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Позднее в отношении Кра прокуратура начала два предварительных расследования. Они связаны с «возможным получением денежных выплат из-за границы», в частности, из России и Китая.

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