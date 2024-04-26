В Газе заподозрили Израиль в изъятии органов у мирных жителей

Парамедики и спасатели, извлекавшие тела жителей Газы из братских могил в медицинском комплексе «Насер», заподозрили израильские силы в изъятии органов у погибших. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Как минимум 392 тела были обнаружены в трех братских могилах на территории комплекса «Насер» после вывода израильских войск из города Хан-Юнис. 98-я дивизия ЦАХАЛ находилась там около четырех месяцев. Более 165 погибших остаются неопознанными, так как их тела изуродованы.

По данным WAFA, видео и фотографии жертв демонстрируют следы пыток на их телах. Руки некоторых погибших были связаны пластиковыми наручниками, а их животы были разрезаны и зашиты способом, который не похож на методы зашивания ран, применяемые в секторе Газа. Это вызвало подозрения в краже органов.

У других жертв были обнаружены огнестрельные ранения головы, это вызывает подозрения, что их казнили.

Власти Газы считают все это доказательствами преступлений против человечности, совершенных Израилем.

Десятки тел ранее также были обнаружены после вывода израильских сил с территории больницы Аш-Шифа на севере сектора Газа.

ООН и ЕС призвали провести независимое и прозрачное расследование массовых захоронений.

Власти Газы оценивают число погибших с начала конфликта мирных жителей в 34 305 человек, большинство из них — дети и женщины. Как минимум 77 293 человека получили ранения.