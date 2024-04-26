Пока вы спали: требование Китая к США и новые обыски по делу Иванова

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В Китае выступили с жестким требованием к США

Американские власти не должны нарушать «красные линии» в отношении суверенитета КНР и его границ, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

«Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие страны и переступать «красные линии», когда речь идет о суверенитете КНР», — заявил дипломат во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стало известно о новых обысках по делу Иванова

Новые обыски проходят по делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки, сообщает «Лента.ру».

Где именно проходят обыски, не уточняется.

Иванов был задержан вечером 23 апреля. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванов свою вину не признает.

Стало известно, где в России ожидаются «ржавые» дожди

Пыльный шлейф из Африки достигнет Поволжья 26 апреля, а 27 апреля дойдет до Южного и Среднего Урала, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

После этого он будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем.

В отдельных районах Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Калмыкии начались песчаные бури.

Около российской границы начались военные учения НАТО

В Финляндии стартовала серия военных учений с силами Североатлантического альянса, сообщает «Лента.ру».

Часть маневров будет проходить в непосредственной близости к границе России.

В общей сложности в учениях примут участие 20 тысяч военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и Финляндии.

В МИД предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия США

Заявления польских властей о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие вызывают глубокую озабоченность, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По его словам, подобные дискуссии являются провокационными и могут привести к непредсказуемым последствиям. Как отметил дипломат, в случае такого шага со стороны Польши возможен «дальнейший виток напряженности».

Такие действия Рябков назвал «опасной игрой».