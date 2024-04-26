В США ищут операторов c опытом участия в боевых действиях для работы в РФ

Неназванная американская медиакомпания ищет операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России, одно из требований к кандидатам — умение пользоваться приборами ночного видения. Об этом сообщает РИА Новости.

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В объявлении не указано конкретное место работы будущих сотрудников: в зоне боевых действий или нет. Сказано только, что работникам предстоит освещать некие операции в различных районах России. Зарплата — $700 в день с покрытием расходов.

Помимо опыта работы оператором в зонах боевых действий от кандидатов требуется умение пользоваться приборами ночного видения, приличная физическая форма, чтобы легко было передвигаться в 20-килограммовом бронежилете. Предпочтение будет отдаваться операторам, служившим в американской армии, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран. Также необходимо владеть русским и английским языками.

По данным агентства, вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно ищет сотрудников, не раскрывается.