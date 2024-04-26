В США ищут операторов c опытом участия в боевых действиях для работы в РФ

Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России. Как сообщает РИА Новости, соответствующее объявление появилось на одном из рекрутинговых ресурсов.

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В рабочие обязанности входит освещение «операций в различных районах России». В объявлении не уточняется, будет ли работа связана с зоной боевых действий, однако к кандидатам предъявляются специфичные требования. В частности, у них должен быть опыт работы оператором при воинских частях, участвовавших в боевых действиях, навык использования приборов ночного видения, а также хорошая физическая форма, чтобы передвигаться в бронежилете. Заработная плата — 700 долларов (почти 65 тысяч рублей) в день и покрытие расходов.

Преимущество при рассмотрении заявок будет у кандидатов с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, однако компания готова работать с соискателями из других стран со схожим опытом работы. Требуется владение русским и английским языками.

При отклике на анкету указывается, что подавать заявку нужно лишь при соответствии указанным требованиям. Если соискатель соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы.