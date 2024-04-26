В МИД Венесуэлы рассказали об отношении к БРИКС

Венесуэла ощущает себя частью БРИКС и ожидает расширения альянса в ближайшем будущем, заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто на конференции «День многосторонности и дипломатии мира» в Каракасе. По его словам, в состав организации входят главные венесуэльские партнеры.

БРИКС — это не идеологический альянс, туда входят страны и правительства с очень разными идеологиями, которые тем не менее уважают принцип многосторонности, — подчеркнул дипломат.

В еще одной стране допустили сотрудничество с БРИКС

Пинто обратил внимание на «скорое» вступление Венесуэлы в состав альянса. Правительство страны также поддерживает вектор БРИКС, который заключен в создании взаимодополняемости между странами-участницами и взаимной поддержке, констатировал министр.

Ранее политолог Александр Рар отметил, что архитектура глобального мироустройства действительно меняется в сторону мультиполярного мира, однако этот процесс происходит в медленном темпе и подойдет к завершению в 2030-е годы. Этому движению может помешать ядерная война, а также сохранение главенства либеральных политических систем в Европе и США, допустил эксперт.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что БРИКС сыграет роль в создании многополярного мира. Он также предположил, что расширение организации увеличит влияние на данный процесс.