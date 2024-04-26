Глава МИД Китая высказался об украинском кризисе

Глава МИД КНР Ван И заявил о существовании риска усугубления украинского кризиса.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса», — отметил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula.

Текст опубликован на сайте МИД КНР.

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Он добавил, что международное сообщество должно объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации конфликта.