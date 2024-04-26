В ЕС заподозрили КНР в планах редактировать геном китайских солдат

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Анна Фотыга и Косма Злотовский заподозрили КНР в планах злоупотреблять результатами исследований в сфере генетики с целью редактировать геном китайских солдат, а также модифицировать вирусы. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«По мнению многих экспертов, за исследованиями генома человека стоит будущее медицины. Ожидается, что в течение десятилетия объем рынка достигнет сотен миллиардов долларов, что откроет новые возможности для медицины и биотехнологий и позволит создать новое поколение персонализированных лекарств, например, от рака и редких заболеваний. Однако развитие этой медицинской технологии сопряжено не только с этическими вопросами, но и с рисками для безопасности», — пишут парламентарии.

Министр иностранных дел Китая выступил с требованием к США

Органы безопасности уделяют пристальное внимание деятельности компаний, связанных с правительством Китая и военными, таких как BGI Group и MGI, которые хотят доминировать в этой отрасли. (...) Службы безопасности предупреждают, что генетические базы данных могут быть использованы для нападения на людей и этнические группы на основе их генетического профиля, для генной инженерии собственных солдат или для изменения вирусов, - Анна Фотыга, Косма Злотовский члены Европарламента от Польши

При этом они отмечают, что США уже принимают законодательные меры, чтобы препятствовать передаче генетических данных «в такие страны, как Китай и Россия».

Ранее стало известно, что США подозревают Северную Корею в обладании технологическим потенциалом в генной инженерии, а также в потенциальной разработке биологического оружия. В частности, Вашингтон подозревает Пхеньян в возможных попытках редактировать геном.