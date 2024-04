Bloomberg: Байден потерял популярность в ключевых штатах

Действующий лидер США Джо Байден проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи штатов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

© ZUMA/ТАСС

«Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на 2 процентных пункта», — пишет Bloomberg ссылаясь на апрельский опрос News/Morning Consult.

Более трех четвертей опрошенных заявили, что Байден несет ответственность за нынешние показатели экономики США, и почти половина заявила, что он «очень ответственен».

По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. В марте The Hill сообщало, что Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения во второй раз президенты. Он также одержал победу на первичных выборах в Джорджии. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.