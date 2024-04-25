В Харьковской области повреждены железнодорожные пути

Железнодорожные пути в районе Балаклеи в Харьковской области получили значительные повреждения в результате взрыва, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, была подорвана ветка, ведущая из Харькова в Донбасс.

Местные власти отметили, что в Балаклее частично разрушены помещения вокзала, в том числе, технические постройки, и повреждены колеи.

«Укрзализныця», в свою очередь, объявила об отмене пригородных поездов из Изюма в Харьков.