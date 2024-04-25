Христиане раскритиковали президента США Джо Байдена за то, что он перекрестился на митинге по поводу абортов. Об этом пишет обозреватель Тимоти Нероцци в статье для Fox News.

Инцидент произошел во вторник, 23 апреля, на митинге в Тампе. Председатель Демократической партии Флориды Никки Фрид пожаловалась на поведение губернатора Рона Десантиса, продлившего запрет штата на аборты. После ее слов американский лидер перекрестился по традиционной формуле.

Журналисты напомнили, что крестное знамение — древнее выражение благочестия, существующее по крайней мере с третьего века и обычно используемое католической и православной церковью как форма благословения.

«Использование Байденом крестного знамения в поддержку абортов является отвратительным оскорблением всех христиан, но особенно католиков, которых он называет своими», — заявил Брайан Берч, президент CatholicVote.

По его словам, американский лидер превратил древнюю христианскую практику в поддержку «экстремизма абортов».

Напомним, что Байден неоднократно заявлял о себе, как о набожном человеке, соблюдающим христианские традиции.