Бывший госминистр НКР Варданян прекратил голодовку в бакинской тюрьме

Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян прекратил голодовку, которую объявил в азербайджанской тюрьме в апреле. Об этом говорится в заявлении его семьи, распространенном в Telegram-канале Варданяна.

"Семье господина Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку", - сообщается в Telegram-канале бывшего госминистра НКР.

Варданяна задержали азербайджанские силовики при попытке выехать из Нагорного Карабаха в армянский город Горис (Сюникская область). Бизнесмен - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

В декабре того же года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года он был назначен госминистром непризнанной НКР, а в феврале 2023 года снят с должности.