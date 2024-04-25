NYT: в Киеве не верят, что США отправят ВСУ достаточно оружия

Киевские чиновники не верят, что США отправят ВСУ достаточно оружия в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в Киеве «скептически» относятся к тому, что в ближайшее время США смогут поставить им достаточное количество оружия, чтобы ВСУ смогли удержать фронт.

В NYT отметили, что из 61 миллиарда долларов, которые Вашингтон выделил на помощь Киеву, 48 миллиардов долларов направят непосредственно американским производителям оружия. США намерены передать большую часть боеприпасов и военной техники своим складам, которые ранее им пришлось опустошить, чтобы помочь Украине.

Остальные же средства пойдут на закупку и поставку Киеву боеприпасов для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. Президент США Джо Байден заявлял, что намерен начать поставки в ближайшее время.