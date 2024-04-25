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Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту разбившегося в 2010 году под Смоленском Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом заявил официальный представитель польской Генеральной прокуратуры Пшемыслав Новак, сообщает РИА Новости.

Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши
© РИА Новости
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал он.

Отмечается, что представители прокуратуры провели встречу с семьями жертв авиакатастрофы и передали им результаты различных экспертиз.

Ранее глава Министерства обороны (МО) Польши Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 не оправдались. В 14-ю годовщину катастрофы он попросил отдать дань уважения жертвам трагедии. По его словам, «те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память».

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