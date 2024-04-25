Европарламент призвал не признавать итоги президентских выборов в России

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, в которой осудил президентские выборы в РФ. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, за резолюцию проголосовали 493 депутата, против выступили 11 парламентариев, еще 18 воздержались.

В документе утверждается, заметили журналисты, что на выборах якобы «не было настоящих альтернативных кандидатов». Кроме того, парламентарии заявили, что проведение голосования в новых регионах России является «незаконным».

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На фоне этого евродепутаты призвали страны ЕС не признавать легитимными результаты президентских выборов в России, оказать поддержку независимым организациям гражданского общества, СМИ, правозащитникам.